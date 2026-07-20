Sarıkamış'ta meyve üretimi için 5 altın öneri: Verim kat kat artıyor

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Analize Dayalı Gübreleme: Toprak ve yaprak analizleri yaptırılarak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin doğru zamanda ve doğru miktarda verilmesi hem maliyetleri düşürüyor hem de kaliteli ürün elde edilmesini sağlıyor. Akıllı Sulama Sistemleri: Damlama sulama yönteminin kullanılmasıyla su tasarrufu sağlanırken, bitkinin su stresi yaşaması önleniyor ve kök hastalıklarının oluşma riski azaltılıyor. Budama ve Meyve Seyreltmesi: Düzenli budama sayesinde güneş ışığının ağacın her noktasına ulaşması sağlanırken, meyve seyreltmesi ile daha iri, kaliteli ve düzenli ürün alınması mümkün hale geliyor. Bilinçli Bitki Koruma: Hastalık ve zararlılarla mücadelede erken uyarı sistemlerinin takip edilmesi ve doğru zamanda doğru yöntemlerle mücadele edilmesi, ürün kayıplarını en aza indiriyor.