Sarıgöl Ovası'nın sırrı ortaya çıktı: Örtü altı sistemiyle Ocak ayına kadar taze kalıyor
Kaynak : İHA
Sarıgöl Ovası'nda üretilen dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri, uygulanan özel örtü altı sistemi sayesinde Ocak ayına kadar ilk günkü tazeliğini koruyor. Üreticiler, bu yöntemin "açık soğuk hava deposu" işlevi gördüğünü belirtti.
Sarıgöl Ovası'nın dünyaca ünlü sofralık çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, örtü altında olgunlaşmaya başladığı ağustos ayından bu yana dalında tazeliğini korumaya devam ediyor. Aralık ayının ortasına gelinmesine rağmen üzümlerin dalında ilk günkü gibi taze ve lezzetli kalması üreticileri sevindirirken, örtü altının adeta "açık soğuk hava deposu" işlevi gördüğünü belirtti.
Örtü altında sararan yaprakların arasında bütünleşmiş halde kalabilen üzümler, doğal şartlara karşı koruma amacıyla Temmuz ayında naylon örtü altına alınıyor ve hasat bitimine kadar bekletiliyor.
Üzüm üreticisi Serhat Akkaya, bu sistem sayesinde üzümlerin Aralık ayı sonuna, hatta Ocak ayının ilk haftasına kadar dalında taze kalabildiğini ifade ederek, "Üzümler bu aya kadar örtü altında her türlü doğa olayına karşı korunuyor. Bu sayede üzümlerimiz ilk günkü gibi tazeliğini koruyor." dedi.