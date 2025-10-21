Şanlıurfa'nın gizli hazinesi koruk suyu tescillendi!

1

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, kentin mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan koruk suyuna "Asma Ekşisi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescili aldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda koruk suyu, "Asma Ekşisi" ismiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek marka haline geldi.