Şanlıurfa'da yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşı günü 1 Ocak ve 31 Aralık’ta Şanlıurfa'da okullar kapalı mı, ders var mı? (Valilik Açıklaması)

1 Ocak 2026 Perşembe günü Şanlıurfa'da ve tüm Türkiye'de okullar tatil. 1 Ocak günü resmi tatil statüsünde olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek. Şanlıurfa'da kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler de 1 Ocak günü kapalı olacağından, öğrenciler için ders zili çalmayacak.