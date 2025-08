Şanlıurfa'da uzmanlar uyardı: 4 yılda bir oluyor

3

Ayrıca yerel yönetimlere, çiftçilere ve kamuya su tasarrufu konusunda daha fazla sorumluluk düştüğünü belirtti.İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha da belirginleştiğini kaydeden Mehmet Süzen, "Malumunuz kurak iklim kuşağındayız. Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi tarım potansiyeli yüksek ilerimiz kurak iklim kuşağındadır. Her yıl bölgemizde kuralık yaşanabilir. Zaten ortalama 3-4 yılda bir bölgemizde kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın önüne geçmek için su yönetimini çok iyi kullanmak gerekiyor. Suyu etkin, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü gerekli önlemler alınmazsa 2030 yılında bakın çok geçmeden 2030 yılında su kaynaklarımız yüzde 15 oranında azalacak ve su fakiri ülkeler kategorisine gireceğiz. Dolayısıyla bu noktada gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bilindiği üzere Harran Ovası'nda salma sulama yapılıyor.