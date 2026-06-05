Şanlıurfa'da üreticinin yüzü gülüyor! Tarlalarda bereket fışkırdı: 'Böyle bir yıl görmedik'

4

Tarlasında hasada başlayan çiftçi Celal Biçim, "Bu yıl ekinler çok güzel. Dolu vurmayan ekinlerde verim çok iyi. Dolu vuran ekinlerde ise verim çok kötüdür" dedi. Çiftçi Mahmut Seven ise, "Bu yıl gibi bir yıl görmedik. Bu yıl susuz tarım alanları da sulu tarım gibi oldu. Verim çok iyi oldu. Geçen seneler kurak geçiyordu. Bu yıl kuraklık yoktu" şeklinde konuştu.