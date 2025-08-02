Şanlıurfa'da onlarca metre yüksekte çalışıyorlar!

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Bölgede 13 yıldır çalıştığını belirten Sabri Pektaş ise "2012 yılından itibaren endüstriyel dağcılık bu sektörde çalışıyoruz. Bilumum işler yapıyoruz. Uluslararası bir dış cephe işi diyebiliriz. Özellikle doğup büyüdüğüm bu coğrafyada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne batıdan gelmeyen arkadaşların yerine burada biz dolduruyoruz. Sıcak bir iklim, kavurucu bir iklim ve buna rağmen bu işimizi burada yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Dış cephe boya, dış cephe temizlik, dış cephe LED döşemesi, gerekirse elektrik bağlıyoruz, yani ulaşılması zor işleri yapıyoruz. Vinç ve iskele kurulumu yapılmadan iple bu tür işleri yapıyoruz. Bu bölgede genellikle 10-15 katlı binalarda çalışıyoruz. 50-60 metre yüksekliğindeki binalarda çalışıyoruz. Adrenalin ruhlu insanların yükseklik korkusu olmaz. Dağcılık malzemelerimiz uluslararası çapta üretilen malzemelerdir. Malzemelerimize güvenip işimizi severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.