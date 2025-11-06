Şanlıurfa anlık altın fiyatları: 6 Kasım 2025 gram, çeyrek, yarım ve tam altın kuyumcu altın fiyatları
06.11.2025 - 15:35Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Bengül Arıca
Şanlıurfa altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 6 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altında son durum ne? İşte Şanlıurfa serbest piyasada altın fiyatları...
Yatırımcılar güvenli liman varlıklarından altına yönelirken Şanlıurfa'da altın fiyatları merak konusu oldu. İşte 6 Kasım 2025 altın fiyatları...
6 KASIM 2025 GRAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 5.396,10 TL
Satış: 5.396,86 TL
6 KASIM 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 9.019,00 TL
Satış: 9.102,00 TL
6 KASIM 2025 YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 18.038,00 TL
Satış: 18.193,00 TL
6 KASIM 2025 TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 35.409,59 TL
Satış: 36.109,68 TL
6 KASIM 2025 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 35.985,00 TL
Satış: 36.280,00 TL
6 KASIM 2025 ONS ALTIN FİYATLARI
Alış: 3.987,91 dolar
Satış: 3.988,47 dolar