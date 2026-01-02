GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi

Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi

02.01.2026 - 19:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (AA)

Sakarya’nın Karadeniz’e açılan ilçesi Kocaali’de etkili olan kar yağışı, sahil şeridi ve Büyük Melen Çayı çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

1Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı.

2Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi

İlçenin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

3Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi

Zengin bitki çeşidiyle "doğa ve kültür yolu" üzerinde yer alan bölgede ormanlar karla kaplandı.

4Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi

Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi.

5Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
6Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
7Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
8Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
9Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
10Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi