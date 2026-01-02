Sakarya’nın karla kaplanan Karadeniz sahili ve Büyükmelen Çayı havzası havadan görüntülendi
Sakarya’nın Karadeniz’e açılan ilçesi Kocaali’de etkili olan kar yağışı, sahil şeridi ve Büyük Melen Çayı çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda oluşan kış manzarası havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı.
İlçenin yüksek kesimlerinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
Zengin bitki çeşidiyle "doğa ve kültür yolu" üzerinde yer alan bölgede ormanlar karla kaplandı.
Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki beyaz örtü havadan görüntülendi.
