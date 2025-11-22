Sakarya’nın gizli cenneti! Toprak yüzeyinde oluşan desenler görenleri şaşkına çevirdi

5

Doğa yürüyüşleri, yayla turizmi ve fotoğraf safarileri için uygun şartlara sahip olan Karagöl Yaylası'nda geleneksel yayla yaşamı da sürdürülüyor. Karagöl Yaylası; doğal peyzajı, florası ve jeomorfolojik yapısıyla hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıyor.