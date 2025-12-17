Sakaryalı kadınlar elleriyle iyilik örüyor! 'Bizim sevgimizi hissetsinler'

2

Kampanyanın yürütülmesine öncülük eden Karasulu Fatma Tatlı, "Biz Sakarya ilinin Karasu ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları dahilinde, onlara bir nebze yardımcı olabilmek için yola çıkmış bayan arkadaşlarız. Biz burada öncelikle Mardin'in bir köyünde bulunan okula, orda olan öğrencilerimize, bir öğretmenimizle bağlantıya girerek, soğuk havalarda yardımcı olsun diye atkı bere kampanyası diye başladık.