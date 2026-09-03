Sakarya'da tarihi dönüşüm başladı! Şehir merkezini rahatlatacak dev proje ile 2 kilometrelik hat yeniden şekilleniyor!

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Başkan Alemdar projenin artık hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştüğünü ifade ederken, "Büyüklerimizin sunmuş olduğu bu hizmeti ve kaliteyi kazandırmış olmaları ve bizimde bunu çağın şartlarına göre, değişen ve gelişen şehrimizin şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz konuyu konuştuğumuzda, şehrimizi ikiye bölen 5 tane geçitten sürekli trafik yoğunluğu oluşan ve şehrimizin bundan sonraki süreçte sürekli trafik sıkıntısı ile karşılaşmaması adına ve demiryollarımızı da daha işlevsel ve kullanışlı hale getirmek adına bu süreçte Gar Meydanı'mızı da buna yakışır hale getirmek durumundayız.