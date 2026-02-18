Sakarya’da hurma tezgahlarında 'İsrail' hassasiyeti

2

"En ucuz malın toprağında belki daha iyi vitamin var"



Fiyat aralıkları ve saklama şartlarına değinen Karasakal, "100 liradan 700 liraya kadar hurma çeşitleri var. Büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatlar değişiyor ancak şu da var ki; 100 liralık hurmada belki de daha iyi vitamin var.