GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

26.10.2025 - 15:03Güncellenme Tarihi:

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan, dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü.

1Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

Yeşil, sarı ve kızıl tonlarının hakim olduğu ormanlık alanlara çöken sis tabakası, bölgeyi film sahnelerini aratmayan bir atmosfere bürüdü.

2Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

4 mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlarda büyüleyici sonbahar güzelliği yaşanıyor.

3Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

Sarı, yeşil ve kızılın tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı da sunuyor.

4Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bölgede, sisle birlikte ortaya çıkan büyüleyici manzara dron ile havadan görüntülendi.

5Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor

Renk cümbüşünün sisle buluştuğu doğa harikası Çam Dağı, sonbaharın en etkileyici görsel şölenlerinden birine ev sahipliği yaptı.

6Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor