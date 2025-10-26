Sakarya'da gökyüzüne uzanan cennet: Film platosunu aratmıyor
26.10.2025 - 15:03
Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan, dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşüne dönüştü.
Yeşil, sarı ve kızıl tonlarının hakim olduğu ormanlık alanlara çöken sis tabakası, bölgeyi film sahnelerini aratmayan bir atmosfere bürüdü.
4 mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı bölgesindeki ormanlık alanlarda büyüleyici sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Sarı, yeşil ve kızılın tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı da sunuyor.
Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bölgede, sisle birlikte ortaya çıkan büyüleyici manzara dron ile havadan görüntülendi.
Renk cümbüşünün sisle buluştuğu doğa harikası Çam Dağı, sonbaharın en etkileyici görsel şölenlerinden birine ev sahipliği yaptı.
