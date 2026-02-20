Sakarya trafiğini rahatlatacak dev proje! 4 bin 500 metrelik yol 200 metreye inecek

4

4 bin 500 metrelik yol 200 metreye inecek



Serdivan ilçe merkezi ile Beşköprü Mahallesi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan 4. Cadde projesinde de sona yaklaşıldı. 20 metre genişliğinde ve iki gidiş-iki geliş şeklinde tasarlanan yeni cadde, mevcut 4 bin 500 metrelik mesafeyi 200 metreye düşürecek. Güzergâhta geniş kaldırımlar ve yürüyüş yolları da yer alacak.