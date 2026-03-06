GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sakarya Erenler'de hareketli dakikalar: Firariyi vermemek için polise direndiler

06.03.2026 - 20:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine dönmeyen hükümlü, mahallelinin polise mukavemet ettiği olaylı operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki E.A.'nın cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, firari hükümlünün Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese 5 Mart'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak istedikleri sırada evdekilerin ve çevredeki vatandaşların mukavemetiyle karşılaştı.

Mahallelinin taşkınlık çıkararak polise zorluk çıkardığı arbede esnasında kaçmaya çalışan E.A., bölgeye sevk edilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.