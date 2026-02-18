Sahurda yiyen acıkmıyor! İftara kadar susatmayan ilk sahur menüsü: börekte yufka yok hamur yok!
Ramazan'ın ilk sahuruna bu gece kalkıyoruz. Sahurda tok tutacak tarifler paylaşılmaya başlandı. İftara kadar acıktırmayan, susatmayan börek tarifimizde yufka yok hamur yok. Midenizi rahatsız etmemesi bir yana hazırlaması da pratik yiyecekler derledik.
Sahurda tüketilmesi önerilen yiyecekler uzmanlar tarafından paylaşılyor. Ancak hazırlaması pratik bazı börek çeşitleri var ki onları sahurda yediğinizde iftara kadar acıkmıyor, susamıyorsunuz.
Sindirimi kolay besinler ile dengeli bir beslenme Ramazan ayında önemlidir. Uzmanlar bu konuda görüş birliğine varmıştır. Ancak çalışan insanlar için bunlara ek olarak hazırlaması pratik olmalı ve gün boyu tok tutma gibi özellikleri olmalıdır.
Uzmanlar, normal zamanda olduğu gibi oruç tutarken de yeterli ve dengeli beslenmenin altın kural olduğunu söylüyor. Yemeklerin seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve aşırı tatlı besinlerden kaçınmanın gerekli olduğuna dikkat çekiliyor.
Bunların yerine hazmı kolay, mide-bağırsak sisteminde uzun süre kalabilen sebze, meyve ve tam tahıl ürünler tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sahurda tok tutan ve susatmayacak yumurta, süt ve süt ürünleri, sebze meyve, tahıllı ekmek ve yağlı tohumları gibi besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.
Sahurda yapılacak kolay tariflerin başında tava böreği geliyor. İftarda dolaba atın, sahurda pişirin yeterli.
1/2 adet bayat pide
4 adet yumurta
3/4 su bardağı süt
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 adet domates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yumurta, zeytinyağı, süt ve baharatları karıştırın. İftardan kalan bayat pideleri bu karışıma sürün ve tavaya dizin.
Kalan karışımı pidelerin üzerine serpin. Ardından buzdolabına koyun. Sos çekene kadar bekletin.
Kapağı kapalı olarak pişireceğiniz tavayı dolaptan çıkarın. Kısık ateşte pişirmeyi unutmayın.
Tabanı pişen böreğin üzerine rendelediğiniz kaşarı ve domatesleri koyun. Eriyeren kadar pişirin.