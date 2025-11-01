Sağanak yağmur ve gök gürültülü yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek başta Bursa, Gaziantep, Eskişehir ve Samsun olmak üzere 30 ili uyardı
Son dakika haberine göre sıcak hava etkisi yurdu terk edecek sağanak yağmurlar gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR PASTIRMA SICAKLARI YAŞANACAK
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.
METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahminlerine göre, salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışlar bekleniyor.
Salı günü sağanak beklenen iller arasında, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman
Sağanak yağış hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 30 ilde etkili olacak. Çarşamba günü sağanak beklenen iller arasında; Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 25°CParçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 23°CParçalı bulutlu
MUĞLA 9°C, 24°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°CParçalı bulutlu
HATAY 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 23°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 20°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 20°CParçalı bulutlu
KONYA 9°C, 20°CParçalı bulutlu
NEVŞEHİR 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 22°CAz bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 21°CAz bulutlu ve açık
RİZE 11°C, 18°CAz bulutlu ve açık
SAMSUN 10°C, 19°CAz bulutlu ve açık
TRABZON 12°C, 18°CAz bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 14°CAz bulutlu ve açık
KARS -4°C, 13°CAz bulutlu ve açık
MALATYA 3°C, 21°CAz bulutlu ve açık
VAN 2°C, 15°CAz bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 26°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 27°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 15°C, 24°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 23°CAz bulutlu ve açık