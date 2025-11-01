Sağanak yağmur ve gök gürültülü yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek başta Bursa, Gaziantep, Eskişehir ve Samsun olmak üzere 30 ili uyardı

3

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR PASTIRMA SICAKLARI YAŞANACAK



AKOM'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.