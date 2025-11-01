Sağanak yağmur ve gök gürültülü yağışlar geliyor! Meteoroloji tarih vererek başta Bursa, Gaziantep, Eskişehir ve Samsun olmak üzere 30 ili uyardı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.11.2025 - 18:27Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre sıcak hava etkisi yurdu terk edecek sağanak yağmurlar gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR PASTIRMA SICAKLARI YAŞANACAK

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bölgemizi terk ederken önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine bahar değerine (Pastırma ayazı) yükseleceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahminlerine göre, salı günü, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü Marmara ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış olacak. Öte yandan çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışlar bekleniyor.

Salı günü sağanak beklenen iller arasında, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman

Sağanak yağış hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 30 ilde etkili olacak. Çarşamba günü sağanak beklenen iller arasında; Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 25°CParçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 23°CParçalı bulutlu

MUĞLA 9°C, 24°CParçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°CParçalı bulutlu

HATAY 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 23°CParçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 20°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 20°CParçalı bulutlu

KONYA 9°C, 20°CParçalı bulutlu

NEVŞEHİR 5°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 6°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 22°CAz bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 21°CAz bulutlu ve açık

RİZE 11°C, 18°CAz bulutlu ve açık

SAMSUN 10°C, 19°CAz bulutlu ve açık

TRABZON 12°C, 18°CAz bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 14°CAz bulutlu ve açık

KARS -4°C, 13°CAz bulutlu ve açık

MALATYA 3°C, 21°CAz bulutlu ve açık

VAN 2°C, 15°CAz bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 27°CAz bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 24°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 23°CAz bulutlu ve açık