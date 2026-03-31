Sağanak yağışlar kuvvetli geri geliyor! Meteoroloji son raporla uyardı: Hafta sonuna kadar ülkenin tamamında etkili olacak

31.03.2026 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in doğusu, (Ordu hariç) Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğini ifade eden Çelik, "Hafta sonuna kadar ülkenin tamamında yağışlar bekliyoruz" dedi.

'HAFTA SONUNA KADAR ÜLKENİN TAMAMINDA YAĞIŞLAR BEKLİYORUZ'

Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde yeni bir yağışlı sisteme girileceğine değinen Çelik, "Bununla birlikte bu sistemle birlikte çarşamba günü için batı bölgelerde yağış var. Bu yağışlar özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde görülecek.

Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü için ülkenin tamamında yağış var. Pazar günü de sadece en batı bölgelerde artık yağış azalıyor. Bu yüzden önümüzdeki 5 gün boyunca diyebilirim çarşamba günü batı bölgelerde ama Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için ülkenin tamamında aralıklarla yağış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağışlı sistemle beraber sıcaklıkların artacağını ifade eden Çelik, sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve yer yer birkaç derece üzerine çıkacağını ifade etti. Sıcaklarda önemli bir değişiklik beklemediklerini belirtti.

"Batı ve Güney bölgelerimizin hemen hemen tamamında kuvvetli yağışlar göreceğiz"

Yağışlı sistemin özellikle batı ve güney bölgelerde etkili olacağını ifade eden Çelik, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Çarşamba günü için özellikle Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar göreceğiz. Perşembe ve Cuma günü ise yine batı ve güney bölgelerimizin hemen hemen tamamında yer yer kuvvetli yağışlar göreceğiz. Ülkenin tamamında yağışlar göreceğiz dedik.

Bu yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak yağış şeklinde ancak rakım özellikle 1500-1600 metrenin üzerinde olan yerlerde yine karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülebilir. Yani genellikle Karadeniz'in iç kesimlerinde rakım yüksek olan yerlerde bir de Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarını göreceğiz."

Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyaran Çelik, özellikle Çarşamba günü için Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde ani sel ve su baskını ihtimali olduğunu, Perşembe ve Cuma günü ise Marmara'nın doğusu Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışların görüleceğini belirtti.

"Üç Büyükşehrimiz için kuvvetli yağış bekliyoruz"

Üç Büyükşehir için beklenen hava durumuna ilişkin konuşan Çelik, "Önümüzdeki 3 gün yani Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü için sağanak yağışı bekliyoruz. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 16-17 derece civarında seriliyor. İzmir'de ise 17-19 derece bandında serilecek. İzmir'de özellikle Çarşamba ve Perşembe günü için gerçekleşecek sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Marmara'da yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın güneyli yönlerden, Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya, Bilecik dışında) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile beraber rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kıyılarında toz taşınımı ile beraber rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri akşam ilk saatlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 17°CÇok bulutlu

DÜZCE 7°C, 19°CÇok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°CÇok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu hariç) Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu