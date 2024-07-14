Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu
Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.
Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)
• 14 Temmuz 2024 - 01:41 • Son Güncelleme:
Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)
• 14 Temmuz 2024 - 01:41 • Son Güncelleme: