Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

​KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan, Erzurum’un Uzundere ilçesi ile köylerinde de sağanak sele neden oldu. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ahırları su bastı, menfezler tahrip oldu. Dere yataklarını çamur kaplarken, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere ilçe belediyesi, başta Tortum Çayı ve derelerde temizleme çalışması başlattı. (DHA)