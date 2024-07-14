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GündemSağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu
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Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayı'na sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)
• 14 Temmuz 2024 - 01:41 • Son Güncelleme:
Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)
• 14 Temmuz 2024 - 01:41 • Son Güncelleme:
1Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayına sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Erzurum'da sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı'na sürüklendi.

2Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayına sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan annenin 6 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı, çocuğu için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

3Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayına sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Tortum ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen ve içerisinde 1'i çocuk 5 İran vatandaşının bulunduğu hafifi ticari araç, kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelana kapılıp, Erzurum- Artvin karayolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

4Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayına sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

5Sağanak yağış nedeniyle heyelan hafif ticari aracı Tortum Çayına sürükledi; 3 kişi kurtuldu, anne öldü, çocuğu kayboldu

AFAD'a bağlı dalgıç ekipler aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaşırken, çocuğun bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

6​KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

​KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan, Erzurum’un Uzundere ilçesi ile köylerinde de sağanak sele neden oldu. Birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ahırları su bastı, menfezler tahrip oldu. Dere yataklarını çamur kaplarken, Devlet Su İşleri (DSİ), Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere ilçe belediyesi, başta Tortum Çayı ve derelerde temizleme çalışması başlattı. (DHA)