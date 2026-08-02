Sadece Iğdır'da satılıyor! Taşıdığı sembol ve anlamı dikkat çekiyor, gençlerden yoğun ilgi...

2

Kuyumcu Murat Aras, Karabatak kolyesinin sadece bir takı olmadığını belirterek, "Asırlar önce üretilmiş örnekleri var. O dönemin ustaları bu kolyeleri 14 ya da 22 ayar altınla, tamamen el emeği ve göz nuruyla üretirdi. Kolyelerde yer alan çiçek motifi, toprağın bereketini simgeliyor. Yıllar içerisinde tasarımı birçok kez değişti. Karabatağı sadece altın kolye ya da bir gerdanlık olarak görmemek lazım. Karabatak bizlere bırakılan en büyük mirastır. Sadece Iğdır'da satılıyor. 14 ve 22 ayar seçenekleri ile mavi ve siyah taşlı modelleri bulunuyor" diye konuştu.