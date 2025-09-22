Sadece Elazığ'da var: 9 bin parça görücüye çıktı! Dünyada eşi benzeri yok
Dünya’da sadece Elazığ’da olan ‘Kahve Fincanı’ Müzesinde 9 bine yakın kahve fincanı sergileniyor. Müze, yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Kahve Fincanı Müzesi 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yılında kapılarını vatandaşlara açmasının ardından yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi.
Müze, içerisinde bulundurduğu 9 bine yakın kahve fincanları ile de Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor.
Müzede, 1737’de İngiltere’den Osmanlı’ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan, ünlü fotoğrafçı Ara Güler’e ait kahve fincanlarının yanı sıra 17 Kasım 1937’de Elazığ’ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içtiği fincan da vatandaşlar tarafından en çok beğenilen ürünler arasında yer alıyor.
Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören müzesini bir yılda yerli ve yabancı yüzbinlerce turist ziyaret ediyor.