Rojin Kabaiş’in acılı babası rapor sonucu hakkında konuştu: 'Kızıma bu vahşeti yapanları yakalasınlar'

Aynen benim dediğim çıktı. Onlar kapatmaya çalıştılar ama ben bir baba olarak mücadele edeceğim, mücadelemi bırakmayacağım. Gerekirse tekrar Ankara'ya gideceğim. Annesiyle beraber Başkanlığına çıkacağız. O katiller yakalanana kadar, cezaları çekene kadar biz durmayacağız, mücadele edeceğiz. Çünkü bizim ciğerimiz yanmış. Düşün ki vücudundan bir parça eksilmiş. Kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş. Kolsuz, ayaksız geziyoruz şu anda. Vücudumuzdan bir parça eksilmiş. Ama katledilmiş. Büyük bir zulümle gitti. Biz zor durumdayız. Hak, hukuk, adalet neyse adalet yerini bulsun. Suçlular da cezasını çeksin. Rojin’in hayalleri yarıda kaldı. Kızıma bu vahşeti yapanlar yakalasınlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Ben canımdan vazgeçeceğim, bu katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim. Rojin’e ne oldu? Kim ne yaptı? Savcılıkta, emniyette, rektörlükte sürekli gidip soruyorduk. 17 seferdir ben Van'a gidiyorum. Soruyoruz ama cevap yok. Rojin’e ne oldu? Cevabını bize veremiyorlar. Allah'ın izniyle bu cinayet açığa çıkacak, aydınlanacak. O katiller de yakalanacak. Bana kalsa onlara idam verilsin. Çünkü bunlara idam verilmezse başka Rojinler de gidecek. Başka kadınlar da gidecek” dedi.