Rize'nin bu ilçesi adeta bir 'sporcu fabrikası': Dünya şampiyonları buradan çıkıyor: Nüfusu 43 bin, sporcusu 4 bin!

Ardeşen'in spor hikayesini sıradanlıktan çıkaran başlıklardan biri de rafting ve kano branşlarında elde edilen uluslararası başarılar. Raftingte Ardeşen sporcuları, son dönemde dünya şampiyonluğu elde ederek ilçenin adını dünya sahnesine taşıdı. Kano branşında milli sporcular yetiştirilmesi, doğa sporlarında da sürdürülebilir bir yapı kurulduğunu gösteriyor.



Ardeşen'de spor, yalnızca madalya ve lig başarısı olarak görülmüyor. Kadın sporunun desteklenmesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sosyal eşitlik, kulüplerin temel yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Tamamı altyapıdan yetişen sporcularla üst liglerde mücadele eden kadın hentbol takımı, bu anlayışın en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor. 43 bin nüfuslu ilçede 12 branşta 4 bine yakın lisanslı sporcuya ulaşılması, Ardeşen'i sporcu yetiştiren değil, sistemli biçimde sporcu üreten bir merkez konumuna taşıyor.



Ardeşen'de spor, günlük hayatın doğal bir parçası olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Aktif lisanslı sporcuların yanı sıra geçmişte sporla uğraşmış geniş bir kitle de dikkate alındığında, sporla temas eden nüfus ilçe nüfusunun yarısını aşıyor. Bu yapı sayesinde çocuklar erken yaşta branşlarla tanışıyor, kadınlar sporda görünür oluyor ve altyapıdan yetişen sporcular düzenli bir spor disiplini kazanıyor. Ortaya çıkan tablo, geçici bir başarıdan ziyade kalıcı ve sürdürülebilir bir spor ekosistemine işaret ediyor.