Rizeli usta yılın ödülünü aldı! Artvin, Trabzon ve İstanbul'dan sipariş alıyor

Gençlere mesleğiyle ilgili bilgiler verdiğini dile getiren Karaali, "Gençlere derim ki 'Yavrum bu sanat var ya sanat, araban olur, evin olur, cebin parasız kalmaz, borcun olmaz.' En iyi tarafı da bir ortama girdiğinde 'Buyur usta otur' der sana yer gösterir. Bundan daha iyisini bulamazsın. Ben mesleğime kurban olayım eksikliğini görmedim." diye konuştu. Uzun yıllar aynı iş yerinde hizmet vermesinden dolayı müşterileriyle olan diyaloğunun çok iyi olduğunu anlatan Karaali, esnaflık anlayışı ve iş disiplinin kendisi için önemine değindi.