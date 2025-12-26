GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı
HaberlerGündem Haberleri Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı

Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı

26.12.2025 - 23:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

Rize’de beklenen kar yağışı başladı, yüksek yerler beyaza bürüdü.

1Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarının ardından Rize’de kar yağışı etkili oldu.

2Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı

Saat 21.00 sıralarında başlayan yağış nedeniyle beyaza bürünen tepelerde kartpostallık manzaralar oluştu.

3Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı.

4Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı

Rize’nin denizi gören yaylası ve kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

5Rize’de kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı