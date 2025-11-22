Rize'de hasat 15 Kasım'da başladı! Kilosu 35 TL'ye satılıyor

1

Rize'nin hemen her ilçesinde yetişen mandalinanın en lezzetlisi Derepazarı ilçesinde toplanıyor. Sadece şehirde değil tüm Türkiye'de aroması ve doğallığı ile adından söz ettiren Derepazarı mandalinasında ilk hasat başladı ve mandalinalar tezgahlardaki yerlerini bulmaya başladı.