Rize'de FormuLaz heyecanı dorukta! Yeni pist hazır: Pist artık devamlı etkinlik halinde olacak

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül de "Biz her zaman bir hedef uğruna yola çıktık. Bu hedeflerimizden birisi de yüksek güvenlikli, trafiğe kapalı alanda Formulaz bir gün değil, her gün olsun diye hayalimiz vardı. DOKAP ve Belediye iş birliğiyle güzel bir pisti beldemize kazandırdık. 'FormuLaz' artık turizme açıldı" dedi.