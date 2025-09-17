Rize'de balıkçılar ayaklandı: Balıkçı köyü sakinleri onları istemiyor

4

Köylerinin ismini balıkçılık mesleğinden aldığını ve eşiyle birlikte balıkçılık yapmak için kendisinin de belge aldığını kaydeden Nurten Yağcı da, "Burada bu kafesler kurulursa batar, mahvoluruz. Balıkçı köyü diye bir şey kalmaz. Burada atalarımız, babalarımız, çoluk çocuk hep denizde yetişmişiz. Denizi görmeden duramayan var. Uyurken yüzü denize dönük uyuyan var. Kafes olursa burası batar gider. O nedenle burada kafes balıkçılığı istemiyoruz. Biz burayı temiz aldık, çoluğumuza çocuğumuza temiz bırakmak istiyoruz. Bu köy ismini balıkçılıktan almış. Neden perişan olsun, neden ismi değişsin. Ben denizci kağıdı aldım. Eşim emekli, ufakta bir tekne aldık, denize gideceğiz. Niye bu hayalim yalan olsun" dedi.Kafes balıkçılığından vazgeçilmesi için hukuki işlem başlattıklarını ifade eden Balıkçı Köyü Muhtarı İsmail Hakkı Kanbay, "Biz başka yerleri tavsiye ettik onlara. Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde saha var. Aynı şekilde kafes balıkçılığının yapıldığı yerlerde, örneğin Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yapılmasını önerdik. Bu alanların genişletilmesini önerdik. Ama ne yazık ki hiçbir şirket elemanı bize cevap vermedi. Biz bütün Karadeniz'in kafeslerle kaplanmamasını istiyoruz. Burası temiz kalsın, balıkçılar mesleklerini rahat bir nefes alarak yapabilsin" şeklinde konuştu.