Rize'de altı tünel üstü otopark: Pazar'da hizmete giriyor
02.02.2026 - 13:01Güncellenme Tarihi:
Rize’nin Pazar ilçesinde yapımı devam eden Kız Kalesi Projesi, son aşamaya gelerek açılış için gün sayıyor.
Rize’nin Pazar ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Pazar Tüneli’nin üst kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ve Pazar Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen projeyle yeşillendirilerek park haline getirildi.
Ortaya çıkan örnek görüntü ise oradan geçen herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Tarihi Kız Kalesi’nin turizme kazandırılmasının hedeflendiği projede çim serme çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı.
Proje tamamlandığında Rize-Artvin Havalimanı’nın hemen yan kısmında denizin içerisinde bulunan Kız Kalesi’nin de turizm açısından değer kazanması planlanıyor.