Rıdvan Dilmen'den flaş transfer teklifi! 'Beşiktaş onu F.Bahçe'den alırsa büyük iş yapmış olur'
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Giresunspor - Beşiktaş maçından sonra önce 90 dakikanın analizini yaptı ardından Beşiktaş'a flaş bir transfer teklifinde bulundu. İşte Dilmen'in Valerien İsmael'e tavsiye ettiği futbolcu...
Beşiktaş, yeni sezonun yapılanması için hazırlıklarına şimdiden başladı. Kadrosunu yabancı kuralının da değişmesiyle birlikte yeniden yapılandıran Siyah-beyazlılar, yerli isimlere yöneldi. O isimlerden biri de Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan...
TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu yorumladı ve Ozan Tufan'a olan transfer ilgisini değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Sergen hoca döneminde de Önder hoca döneminde de duran toptan gol bulduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Batshuayi'nin bu hızlı oynayan Beşiktaş'ta kapanan takımlara karşı manevrası yok. Ben Batshuayi'yi beğeniyorum. Kapanan takımlara karşı Batshuayi değil, daha hedef santrfor olması lazım." dedi.
Bazı futbolcularımızdan beklentilerimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca daha iyi performans göstermeleri gerekenler olabilir. Kadromuz geniş, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız. Önümüzdeki haftada oynayacağımız maçı kazanmamız bu durumda çok daha önemli olacak. Yukarılara tırmanabilmek, puan farkını kapatabilmek için önümüzdeki maç çok önemli. O maçı kazanmaya çalışacağız.