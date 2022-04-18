Rıdvan Dilmen'den flaş transfer teklifi! 'Beşiktaş onu F.Bahçe'den alırsa büyük iş yapmış olur'

Süper Lig'de en çok orta yapan takımın Beşiktaş olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ta Mario Gomez olsaydı şu an 10 puan fazlası olurdu. Batshuayi kötü oyuncu değil. Rıdvan, Ghezzal ve Teixeira gibi çok iyi orta yapan oyuncuları var Beşiktaş'ın ama Batshuayi öyle bir oyuncu değil." dedi.