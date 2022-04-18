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FenerbahçeRıdvan Dilmen'den flaş transfer teklifi! 'Beşiktaş onu F.Bahçe'den alırsa büyük iş yapmış olur'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen'den flaş transfer teklifi! 'Beşiktaş onu F.Bahçe'den alırsa büyük iş yapmış olur'
• 18 Nisan 2022 - 09:14 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'den flaş transfer teklifi! 'Beşiktaş onu F.Bahçe'den alırsa büyük iş yapmış olur'

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Giresunspor - Beşiktaş maçından sonra önce 90 dakikanın analizini yaptı ardından Beşiktaş'a flaş bir transfer teklifinde bulundu. İşte Dilmen'in Valerien İsmael'e tavsiye ettiği futbolcu...

• 18 Nisan 2022 - 09:14 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur
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Beşiktaş, yeni sezonun yapılanması için hazırlıklarına şimdiden başladı. Kadrosunu yabancı kuralının da değişmesiyle birlikte yeniden yapılandıran Siyah-beyazlılar, yerli isimlere yöneldi. O isimlerden biri de Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan...

2Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu yorumladı ve Ozan Tufan'a olan transfer ilgisini değerlendirdi.

3Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a uyan bir oyuncu olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Ozan'ın heyecanını ve kuvvetini koruması lazım. Beşiktaş'a çok faydalı olur." dedi.

4Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Süper Lig'de en çok orta yapan takımın Beşiktaş olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ta Mario Gomez olsaydı şu an 10 puan fazlası olurdu. Batshuayi kötü oyuncu değil. Rıdvan, Ghezzal ve Teixeira gibi çok iyi orta yapan oyuncuları var Beşiktaş'ın ama Batshuayi öyle bir oyuncu değil." dedi.

5Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Beşiktaş'ın Sergen hoca döneminde de Önder hoca döneminde de duran toptan gol bulduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Batshuayi'nin bu hızlı oynayan Beşiktaş'ta kapanan takımlara karşı manevrası yok. Ben Batshuayi'yi beğeniyorum. Kapanan takımlara karşı Batshuayi değil, daha hedef santrfor olması lazım." dedi.

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7Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Avrupa'ya gitme mücadelesi veren ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada Giresunspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonrasında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

8Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Yayıncı kuruluşa konuşan Fransız teknik adam, buldukları fırsatları gole çeviremediklerini dile getirdi. Valerien Ismael Puan sıralamasında daha yukarı tırmanmak için sonraki maçları kazanmak istedikleri söyledi.

9İşte Valerien Ismaelin o sözleri:

İşte Valerien Ismael'in o sözleri:

Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Puan tablosundaki o farkı kapatmak istiyorduk ama bu durumu kabul edeceğiz. İlk yarıda istediğimiz gibi hızlı top yapamadık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu.

10Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. İkinci yarıda Batshuayi ve Güven'le golü bulmalıydık. Her şeyi denedik özellikle son 30 dakikada çok baskı kurduk. Bunun ödülü almak isterdik, alamadık.

11Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Rakip oyunu çok geride ve dar alanda karşıladılar. Çok fazla orta yaptık. Bu tarz maçlarda çok orta yapsak da rakip derinde karşıladığı için fazla etkili olmuyor. Şans bize geldiğinde o fırsatları gole çevirmek gerekiyor. Böyle maçları daha iyi kontrol etmeyi ve oynamayı öğrenmeliyiz.

12Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

Bazı futbolcularımızdan beklentilerimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca daha iyi performans göstermeleri gerekenler olabilir. Kadromuz geniş, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız. Önümüzdeki haftada oynayacağımız maçı kazanmamız bu durumda çok daha önemli olacak. Yukarılara tırmanabilmek, puan farkını kapatabilmek için önümüzdeki maç çok önemli. O maçı kazanmaya çalışacağız.

13Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

N'Koudou'nun bire birlerdeki becerisinden istifa etmeye çalıştık. Bu tarz futbolculara her zaman ihtiyacınız vardır. Pjanic'i de orta sahada topun kontrolünü sağlaması için oyuna aldık. Pjanic tek başına fark yaratabilecek bir futbolcu.

14Rıdvan Dilmenden flaş transfer teklifi Beşiktaş onu F.Bahçeden alırsa büyük iş yapmış olur

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