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FenerbahçeRıdvan Dilmen 'mutlaka transfer edilecek' demişti! Ali Koç aradığı sol beki buldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen 'mutlaka transfer edilecek' demişti! Ali Koç aradığı sol beki buldu
• 12 Nisan 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen 'mutlaka transfer edilecek' demişti! Ali Koç aradığı sol beki buldu

2-0 kazanılan Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahseden ve özellikle sol bekteki problemleri işaret eden Rıdvan Dilmen'in 'oraya mutlaka yeni transfer gelecek' sözleri gerçek oldu. Ali Koç aradığı yıldız futbolcuyu Çin'den buldu.

• 12 Nisan 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu
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Süper Lig'de son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ikincilik için avantaj elde ederek Avrupa bileti için mücadelesini devam ettiriyor.

2Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

İsmail Kartal'la birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için yeni bir hocanın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Taraftar, İsmail Kartal'dan memnun. İsmail Kartal ise açık bir şekilde ikinci adam olmayacağını dile getirdi.

3Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktör için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüştüğü iddia edilirken henüz netleşen bir şey yok.

4Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Ara transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle etkili ve hızlı girmek istiyor. Transfer için kolları sıvayan yönetim, listedeki oyuncular için harekete geçti.

5Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Takıma hızlı ve etkili oyuncular almak isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de forma giyen 28 yaşındaki Ganalı yıldız Frank Acheampong için kolları sıvadı.

6Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Özellikle de sol açıkta çok etkili oynayabilen Frank Acheampong, hızı ve çevikliği dikkat çeken bir oyuncu. Fenerbahçe, oyuncu için iletişime geçmeye başladı.

7Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Sports World Ghana'nın bir haberine göre, Fenerbahçe oyuncuyu kulübü Shenzhen FC'den satın alma opsiyonlu 6 aylığına kiralamak istiyor.

8Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Ganalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Acheampong, 2018 yılında Anderlecht'ten Çin ekibi Shenzhen'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

9Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

Çin'de 100 maça çıkan Acheampong, 35 gol ve 19 asistle takımına katkı yaparak dikkat çekti. Oyuncunun piyasa değeri şu an 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

10Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

2015 ve 2017'de AFCON'da da oynayan Fran Acheampong, 2022 Dünya Kupası'nda da Gana formasıyla görev yapacak. Acheampong, Gana formasıyla 23 maçta 2 gol kaydetti.

11Rıdvan Dilmen mutlaka transfer edilecek demişti Ali Koç aradığı sol beki buldu

 

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