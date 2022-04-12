• 12 Nisan 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
Rıdvan Dilmen 'mutlaka transfer edilecek' demişti! Ali Koç aradığı sol beki buldu
2-0 kazanılan Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahseden ve özellikle sol bekteki problemleri işaret eden Rıdvan Dilmen'in 'oraya mutlaka yeni transfer gelecek' sözleri gerçek oldu. Ali Koç aradığı yıldız futbolcuyu Çin'den buldu.
• 12 Nisan 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ikincilik için avantaj elde ederek Avrupa bileti için mücadelesini devam ettiriyor.
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Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktör için Joachim Löw ve Jorge Jesus ile görüştüğü iddia edilirken henüz netleşen bir şey yok.
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Takıma hızlı ve etkili oyuncular almak isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Çin'de buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de forma giyen 28 yaşındaki Ganalı yıldız Frank Acheampong için kolları sıvadı.
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