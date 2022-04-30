• 30 Nisan 2022 - 01:03 • Son Güncelleme:
Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı! Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı
Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla yenen ve Süper Lig'de 15 maçlık periyodda 2,40'lık puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal hakkında övgü dolu sözler kullanan Rıdvan Dilmen, tecrübeli teknik adam için 'Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı' ifadelerini kullandı. Ayrıca Dilmen'in Arda Güler yorumu ise bir hayli dikkat çekti.
• 30 Nisan 2022 - 01:03 • Son Güncelleme:
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
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"Oyunun başından sonuna kadar taraftar oyunun içindeydi. İsmail Kartal'ın maceradan uzak bir anlayış izlemesi, hem takımı hem de taraftarı yeniden ateşledi."
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"Bundan önceki çoğu maçta İsmail Kartal'ın, Arda Güler'i doğru zamanlarda oyuna aldığını düşünüyordum. Ancak son 2 maçta yanlış yaptığını düşünüyorum. Arda artık daha fazla oynamalı. Bugün önde basarak oynadığın maçta Arda'nın ilk 11'de oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca, 'Arda ile başlayıp risk almayayım' diyor ama Arda artık 'risk' denebilecek bir oyuncu değil."
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