Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı! Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı

"Bundan önceki çoğu maçta İsmail Kartal'ın, Arda Güler'i doğru zamanlarda oyuna aldığını düşünüyordum. Ancak son 2 maçta yanlış yaptığını düşünüyorum. Arda artık daha fazla oynamalı. Bugün önde basarak oynadığın maçta Arda'nın ilk 11'de oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca, 'Arda ile başlayıp risk almayayım' diyor ama Arda artık 'risk' denebilecek bir oyuncu değil."