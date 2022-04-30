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FenerbahçeRıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı! Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı! Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı
• 30 Nisan 2022 - 01:03 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı! Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı

Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla yenen ve Süper Lig'de 15 maçlık periyodda 2,40'lık puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal hakkında övgü dolu sözler kullanan Rıdvan Dilmen, tecrübeli teknik adam için 'Ali Koç'un masasına bombayı bıraktı' ifadelerini kullandı. Ayrıca Dilmen'in Arda Güler yorumu ise bir hayli dikkat çekti.

• 30 Nisan 2022 - 01:03 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

2Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Bugün Fenerbahçe'yi çok beğenmesem de kazanmayı bildi. Mücadelesinde ise yine bir problem yoktu."

3Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Fenerbahçe, artık iyi oynadığı maçları kaybetmiyor. O alışkanlığı kazandılar."

4Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Oyunun başından sonuna kadar taraftar oyunun içindeydi. İsmail Kartal'ın maceradan uzak bir anlayış izlemesi, hem takımı hem de taraftarı yeniden ateşledi."

5Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Serdar Dursun'un golü tamamen taraftarın eseri. Penaltıyı kaçırdıktan sonra ismini bağırmasalar o gol gelmezdi."

6Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Zajc'ın attığı gol tam anlamıyla onun zekasının bir ürünü. Asıl pozisyonu olduğu için o bölgelerde ne yapacağını çok iyi biliyor."

7Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Bir oyuncu her pozisyonda oynayamaz ancak Fenerbahçe'nin 3-4 pozisyonda birden oynayabilen çok oyuncu var."

8Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Bundan önceki çoğu maçta İsmail Kartal'ın, Arda Güler'i doğru zamanlarda oyuna aldığını düşünüyordum. Ancak son 2 maçta yanlış yaptığını düşünüyorum. Arda artık daha fazla oynamalı. Bugün önde basarak oynadığın maçta Arda'nın ilk 11'de oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca, 'Arda ile başlayıp risk almayayım' diyor ama Arda artık 'risk' denebilecek bir oyuncu değil."

9Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"İsmail Kartal'ın 'Ben ikinci adam olmam' açıklaması, Ali Koç'un kafasını karıştırdı. Bombayı Ali Koç'un masasına bıraktı o açıklama ile İsmail Kartal."

10Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Mevcut durum itibarıyla İsmail Kartal başarılı bir sezon geçiriyor. Kendi kariyeri açısından da Fenerbahçe'de kalmasa bile yeniden gözde bir teknik adam haline geleceğini düşünüyorum."

11Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Oyuncuların da hakkını vermek gerekiyor. Gelecek sezon için soru işareti olan bir teknik adamın altında çalışıyorsunuz ve mücadelenizden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Çok büyük saygıyı hak ediyorlar."

12Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Osayi-Samuel, Vitor Pereira'nın onu üçlünün sağında oynatmasıyla defans yapmayı daha iyi öğrendi. Fenerbahçe'de Nazım bugün iyi performans sergilese de Osayi'nin arandığını düşünüyorum. Pereira'yı çok eleştirsem de bu konuda hakkını vermek lazım."

13Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Kaçan penaltı öncesi penaltı noktasını kazan Vetrih'in disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekiyor. Yıllar önce aynı şeyi Bilica için de söylemiştim."

14Rıdvan Dilmen maçtan sonra kulisleri salladı Ali Koçun masasına bombayı bıraktı

"Kitsiou'nun son dakikalarda Ferdi'yi düşürdüğü pozisyon tartışmasız penaltı. VAR'ın nasıl devreye girmediğini anlayamadım."

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