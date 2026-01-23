Resimli yeni hayırlı cumalar mesajları || 23 Ocak 2026 kısa, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli, farklı, yeni en güzel Cuma mesajları huzur dileyen Cuma sözleri

14

“Allah’ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.” Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.” Hayırlı Cumalar...



''Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...