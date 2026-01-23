Resimli yeni hayırlı cumalar mesajları || 23 Ocak 2026 kısa, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli, farklı, yeni en güzel Cuma mesajları huzur dileyen Cuma sözleri
Cuma mesajları, Cuma gününü kutlamak isteyen Müslümanlar tarafından bu hafta da en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Mübarek gün olan ve İslam dünyasında özel bir öneme sahip olan Cuma günü namaz ibadeti yerine getirirken, dualar da ediliyor. Namazlarını eda edip, dualarını eden vatandaşlar aynı zamanda yakınlarının cumasını kutlamak, onlar için iyi dilek temennilerinde bulunmak için de Cuma mesajları resimli anlamlı sözler göndermek araştırıyor. Biz de sevdiklerinize duygularınızı aktarmanıza yardımcı olacak yeni resimli ayetli farklı en güzel hadisli cuma mesajları derledik. İşte Peygamberimizin Cuma sözleri ve Cuma mesajları resimli anlamlı sözler…
Yeni resimli ayetli farklı en güzel hadisli cuma mesajları araştırması başladı. Cuma günü Müslümanlar içi dua ve ibadetin güçlendiği zaman olarak görülür. Bu gün ayrıca Müslümanların cemaatle namaz kıldığı Cuma namazını da içeriyor. Namaz ve ibadetlerle geçen bu gün aynı zamanda Cuma mesajları da gündemden düşmüyor. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan Cuma gününde hem sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz hem de sevdiklerinize gönderebileceğiniz ve hayırlı cumalar dileyebileceğiniz Cuma mesajları ve sözlerini sözleri burada derlendi. Cuma gününü kutlamak için İşte Cuma mesajları resimli anlamlı sözler…
Yeni bir cuma günü, yeni umutlarla dolu olsun. Tüm güzel dualarınız kabul olsun. Hayırlı cumalar!""Cumanız mübarek olsun. Yüzünüzde tebessüm, yüreğinizde huzur olsun.""Bugün dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirdiğiniz bir cuma olsun. Hayırlı cumalar!""Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir cuma günü size huzur ve mutluluk getirsin.""Cumanız mübarek, yüreğiniz huzurlu olsun. Dualarınız kabul, gününüz aydın olsun."
"Gönlünüz aydınlık, yüzünüz gülümseyerek dolu olsun. Herkese hayırlı cumalar dilerim.""Rabbim bugün dualarımızı kabul eylesin, yüreğimize umut, yüzümüze tebessüm versin. Hayırlı cumalar!""Cumanın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Yeni gününüz aydın, dualarınız kabul olsun.""Cuma günü, duaların en güzel şekilde kabul edildiği bir gündür. Tüm dualarınız gerçekleşsin. Hayırlı cumalar!""Bugün, Rabbimizin lütfuyla gelen yeni bir cuma günü. Dualarınızın kabul edildiği güzel bir gün olsun."
"Bugünün güzellikleri yarınların umudu olsun. Cumanız mübarek olsun!"
"Cumanız aydınlık, kalbiniz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Gönlünüz ferah, yüzünüz güler, dualarınız kabul olsun. Cumalarınız mübarek olsun!"
"Hayatın yükü hafif, sevgi dolu günler sizinle olsun. Cumanız kutlu olsun!"
"Bugün sevdiklerinizle birlikte huzur içinde güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!"
"Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun!"
"Bugün dualarınız kabul, yüzünüz güzel, kalbiniz huzurlu olsun. Hayırlı Cumalar dilerim!"
"Cumanın bereketi, yüzünüzde tebessüm olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Güzel ve umut dolu bir Cuma günü dilerim. Dualarınız kabul olsun!"
"Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman sizinle olsun. Cumanız mübarek olsun!"
"Cuma günü, duaların kabul olduğu, yüzlerin gülümsediği bir gün olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Bugün Cuma, yarın umut dolu günlerin habercisi. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar dilerim!"
"Gönlünüz huzur, eviniz bereket, hayatınız mutlulukla dolsun. Cumanız mübarek olsun!"
"Cumanın güzellikleri etrafınızı sarsın, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hayırlı Cumalar!"
"Bugün dualarınızın geri çevrilmeyeceği, dileklerinizin kabul olduğu bir Cuma olsun. Mübarek Cumalar!"
"Rabbim size sağlık versin, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun!"
"Cumanın güzellikleri etrafınızı sarsın, dualarınız kabul olsun, yüzünüz gülümsesin. Hayırlı Cumalar!"
"Bugün içinizdeki güzellikler dışa yansısın, dualarınız gerçekleşsin. Cumanız mübarek olsun!"
"Rabbim bize sağlık, huzur ve mutluluk versin. Hayırlı Cumalar dilerim!"
"Bugünün bereketi yarınların umudu olsun. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun!"
"Günlerden Cuma... Rabbimizin sonsuz rahmeti ve lütfu üzerimize olsun. Bu özel gün, duaların kabul edildiği, gönlün huzura kavuştuğu ve insanların birbirine selam verdiği bir gün. Bugünün güzellikleri yarınların umudu olsun. Yüreğiniz huzurla dolsun, yüzünüz gülümseyerek aydınlansın.
Bugün, Rabbimize yaklaşmanın, samimi dualarla O'na ulaşmanın en güzel zamanı. Kalbimizi temizleyip dua ettiğimizde, Rabbimizin bizlere yaklaştığını bilmeliyiz. O'nun rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Dualarımızı eksik etmeyelim, içten ve samimi bir şekilde niyaz edelim.
Cumanın büyüsü etrafınıza güzellikler saçsın, dualarınızın geri çevrilmeyeceği bir gün olsun. Hayatınıza bereket gelsin, dertleriniz hafiflesin. Bugünün bereketi ve güzellikleri yarınları aydınlatsın. Dualarımızın Rabbimize iletilip kabul olduğu bu anlamlı günde, sevdiklerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayalım.
Rabbim, dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Gönlümüzü aydınlatsın, yüzümüzü güldürsün. Dertlerimize derman, sıkıntılarımıza çare versin. Bizleri doğru yoldan ayırmasın, imanımızı güçlendirsin. Sevdiklerimizle sağlık içinde nice Cuma'ları yaşamayı nasip etsin.
Hayatımızın her anını güzelliklere dönüştüren, dualarımızı kabul eden Rabbimize şükürler olsun. Bugün, dualarımızın kabul, yüzlerimizin tebessüm ve kalbimizin huzur dolu olduğu bir Cuma. Rabbim bizi affetsin, yollarımızı aydınlatsın. İnancımızı ve sevgimizi artırsın.
Cuma günü rabbimize yaklaşmak, dualarımızı iletmek ve sevdiklerimize hayırlı dileklerde bulunmak için bir anlam taşır. Bu özel günde, Rabbimize şükredelim, dualarımızı samimi bir şekilde yapalım ve sevdiklerimizi hatırlayalım. Hayırlı Cumalar!"
"Bugünün bereketi etrafınızı sarsın, yüreğiniz huzurla dolu olsun. Cumanız mübarek olsun!"
"Cuma günü, gönlünüzdeki huzurun yansıdığı bir gün olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!"
"Bugünün güzellikleri yarınlarınıza umut versin, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun!"
"Cumanın güzellikleri etrafınızı sarsın, sıkıntılarınız hafiflesin. Huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mübarek Cumalar!"
"Bugün dualarınızın ve dileklerinizin kabul olduğu bir Cuma günü. Gönlünüz huzurla dolsun, yüzünüz aydınlık olsun."
"Rabbimizin lütfu ve rahmeti her zaman sizinle olsun. Cumanız huzur içinde geçsin, dualarınız kabul olsun."
"Bugün içinizdeki huzurun dışa yansıdığı, dualarınızın geri çevrilmeyeceği bir gün olsun. Hayırlı Cumalar!"
"Rabbim bize huzur versin, yüreğimizi sükunetle doldursun. Bugünün bereketi ve huzuru üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim!"
"Cumanın getirdiği huzur ve mutluluk yüreğinizi kaplasın. Dualarınızın kabul olduğu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mübarek Cumalar!"
"Rabbimizin rahmeti ve merhameti üzerinize olsun. Cumanın huzuru ve mutluluğu kalbinizi kaplasın. Hayırlı Cumalar!"
“Allah’ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.” Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.” Hayırlı Cumalar...
''Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...
Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...
'Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir.” Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...
''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...
''Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.'' Hayırlı Cumalar...
''Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.'' Hayırlı Cumalar...
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...
''Allah'ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.'' Hayırlı Cumalar...
''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...