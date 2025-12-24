Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte Regaip Kandili'nde okunacak dua ve sureler
İslam alemi için rahmet ve bereket mevsimi olan üç ayların ilk kandili Regaip Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte, Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen bu mübarek gecenin tarihi netleşti. Ellerin semaya yükseldiği ve Allah'ın rahmetine sığınılacak bu kutsal gecede dualar okunacak. Regaip Kandili'nde okunacak dualar ve sureler de vatandaşların gündeminde. Peki Regaip Kandilinde hangi dualar okunur? İşte Kandil gecesi okunacak sureler ve dualar...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2026 yılını kapsayan manevi tarihlerde ilk büyük buluşma oldukça yakın bir tarihte gerçekleşiyor. Üç ayların başlangıcı olan 1 Recep (21 Aralık 2025) tarihinden hemen sonra gelen ilk perşembe gecesi, Regaip Kandili olarak tüm yurtta camilerde ve evlerde dualarla karşılanacak. Peki Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur, anlamları nedir? İşte kandil gecesi okunacak dualar ve sureler...
Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”
Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”
Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”
Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.
Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”
Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.
Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.
Bu mübarek gecede bizlere mağfiret et, bizleri bağışla! Rahmetine muhtacız, çaresizliğimiz her halimizden belli! Bizleri öte dünyadaki güzelliklere senin kudretin ulaştırabilir, kırılmış ruhlarımızı ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana açıyoruz. Kusurlarımızı sen biliyorsun. Bizlere iyi insan olmayı öğret ve doğru yola ilet ya rabbi.
EY ALEMLERİN RABBİ!Vermeyecek olsaydın, istemeyi vermezdin. Tüm alemleri kuşatan rahmetine sığınıp kağına dayanıyoruz. Şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha sana halimizi açıyoruz.