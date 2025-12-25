Regaip Kandili mesajları! 25 Aralık 2025 Regaip Kandili dini anlamlı hadisli kısa yeni en güzel resimli mesajlar!
Bugün Regaip Kandili... Bu yılın son kandili olması nedeniyle merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Müslüman alemi için önemli günlerden olan ve Recep ayının da ilk Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili mesajları ve sözleriyle gündeme yerleşti. Kandiliniz Mübarek Olsun mesajı atmak isteyenler, akrabasına, annesine, babasına, sevdiklerine en güzel kandil mesajlarını araştırmaya başladı. Biz de üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili mesajları derledik. İşte resimli, kısa, uzun, dualı, hadisli seçenekleriyle 2026 en güzel, resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri…
Regaip Kandili mesajlarını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, en uzun, kısa, resimli, dualı, hadisli Regaip Kandili mesajlarını araştırmasına girdik. 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek olan Regaip Kandili mesajlarını iletebilirsiniz.
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller…
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun…
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim… Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım…
Mübarek Regaip Kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaip Kandiliniz kutlu olsun.
Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz.
Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak... Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.