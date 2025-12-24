Regaip Kandili gecesi kılınacak namazlar! Diyanet 2025 Regaip Kandili ibadetleri (Kaç rekat namaz kılınır?)

5

Regaib kandili tesbih namazı kılmak için tercih edilen gecelerden biri olabilir. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen sevilen nafile bir namazdır. Özellikle Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi akşamı tercih edilen tesbih namazı, mübarek üç ayların başlangıç akşamı olan Regaip Kandili gündüzü veya gecesinde de kılınabilir. Peki, Regaip kandili namazı dışında kılınan tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Tesbih namazı dört rekat olup 2'şer rekatlar veya dört rekat halinde kılınabilir. Cemaatle değil münferit yani yalnız başına kılınması tavsiye edilir.