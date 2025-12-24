Regaip Kandili gecesi kılınacak namazlar! Diyanet 2025 Regaip Kandili ibadetleri (Kaç rekat namaz kılınır?)
Regaip kandili gecesi kılınacak namazlar ibadetini yerine getirecek kişiler tarafından merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve kandil günleri oruç tutmayı tercih eden bazı vatandaşlarda oruç tutacak. Recep ayının ilk başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili'de idrak edilmeye başlanacak. Peki Regaip kandili gecesi kılınacak namazlar nelerdir?
Mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, Müslümanları Şaban ve Ramazan ayına hazırlayan değerli bir aydır. Öyle ki Peygamber Efendimiz (s.a.v) Recep ayına girdiği zaman şöyle dua ederdi:
“Allahım! Bize Recep ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” Regaip Kandili, mübarek Recep ayı içerisinde bulunur. Recep ayının ilk Perşembe’sini Cuma’ya bağlayan gece, Regaip kandilidir. Regaip kandili, Müslümanların ibadetle geçirdiği; namaz kıldığı, oruç tuttuğu, sadaka verdiği bir gecedir.
Regaip kandili namazı nasıl kılınır, 12 rekat nasıl tamamlanır ve namazın sonunda ne yapılır merak edilen bir meseledir. 12 rekatlık namaz bir hacet namazıdır. Her iki rekatta bir selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere tesbihat yapılır. Namazı tamamladıktan sonra tespih çekilerek yapılacak tesbihatta “Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala Alihi ve Sellim” denilir. Bu tesbihata Salat-ı Ümmiye denir.
Anlamı ise "Allah'ım, efendimiz ümmî peygamber Hz. Muhammed'e, âline/ailesine ve ashabına/yakınlarına salat/dua ve selam olsun." demektir. Daha sonra secdeye kapanılarak 70 defa “Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi Verruh” denilir. Bu tesbihatın anlamı ise "Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin" demektir. Secdeden kalkılarak Tahiyyatta yetmiş kere okunur: “Rabbigfir verham vetecavez amme te~lemu feinneke entel azizul azam” Namazı tamamlayan kişi ellerini açarak dua eder. Mümince yakarışın adı olan duada kul, Allah’a samimi duygularını dile getirir ve af diler.
Regaib kandili tesbih namazı kılmak için tercih edilen gecelerden biri olabilir. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen sevilen nafile bir namazdır. Özellikle Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi akşamı tercih edilen tesbih namazı, mübarek üç ayların başlangıç akşamı olan Regaip Kandili gündüzü veya gecesinde de kılınabilir. Peki, Regaip kandili namazı dışında kılınan tesbih namazı nasıl kılınır kaç rekattır? Tesbih namazı dört rekat olup 2'şer rekatlar veya dört rekat halinde kılınabilir. Cemaatle değil münferit yani yalnız başına kılınması tavsiye edilir.
Allah rızası için tesbih namazı kılmaya diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.