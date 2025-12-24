Regaip Kandili duası 🤲 Regaip Kandili duası Türkçe ve Arapça okunuşu
3 ayların habercisi sayılan, milyonlarca Müslümanın ibadet ettiği, sevdikleriyle kandilleştiği Regaip Gecesi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Tüm islam alemi Regaip Gecesi gecesi dua ve namazlarla geceyi idrak edecek. Regaib gecesi nasıl geçirilir? Peki, Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde hangi dua ve sureler okunur? İşte Regaip Kandili duası Türkçe ve Arapça okunuşu…
Müslümanlar için 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Gecesi idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem arz eden üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Recep ayı içinde yer alan Regaib gecesi ibadetler açısından önem arz ediyor. Regaip Gecesi aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaib kandilinde yapılacak ibadetler...
REGAİB KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre Regaip Kandili'nin tarihi netleşti. Buna göre Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek ve 2025 yılının son kandili olacak. Peki, Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde hangi dua ve sureler okunur? İşte Regaip Kandili duası Türkçe ve Arapça okunuşu…
REGAİP KANDİLİ DUASI OKUNUŞU!
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîmEy Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:Ya ilahel-alemin!Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!