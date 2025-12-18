Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?
Üç ayların başlangıcına kısa bir süre kaldı. Müslümanların kendilerini sorgulama fırsatı bulduğu mübarek günler öncesi kandil tarihleri de merakla araştırılmaya başlandı. Yılın son kandili olan Regaip Kandili tarihi itibariyle merak ediliyor. Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu gündeme geldi. İşte Regaip kandil tarihi...
Kandil bu hafta mı sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Bu yıl ikinci kez girilecek olan Üç aylar öncesi kandil tarihleri de Müslümanlar tarafından takip ediliyor. İslam alemi için önemi büyük olan kandiller arasında 2025 yılının son kandili Regaip için de gün sayılıyor. işte Regaip Kandil tarihi...
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ
2025 yılı itibariyle Üç aylara ikinci kez girilmiş olacak. Bu 32- 33 yılda bir meydana gelen olaylardan biri. Üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.
YILIN SON KANGİLİ REGAİP KANDİLİ
Bu yıl son olarak Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip kandilinin tarihi ise 25 Aralık 2025 Perşembe olacak.
2026 KANDİL TARİHLERİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili
2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
26 Mayıs 2026 Salı Arefe
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün
16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı
25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili