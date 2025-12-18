GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRegaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?
HaberlerGündem Haberleri Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?

Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?

18.12.2025 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Üç ayların başlangıcına kısa bir süre kaldı. Müslümanların kendilerini sorgulama fırsatı bulduğu mübarek günler öncesi kandil tarihleri de merakla araştırılmaya başlandı. Yılın son kandili olan Regaip Kandili tarihi itibariyle merak ediliyor. Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusu gündeme geldi. İşte Regaip kandil tarihi...

1Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?

Kandil bu hafta mı sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Bu yıl ikinci kez girilecek olan Üç aylar öncesi kandil tarihleri de Müslümanlar tarafından takip ediliyor. İslam alemi için önemi büyük olan kandiller arasında 2025 yılının son kandili Regaip için de gün sayılıyor. işte Regaip Kandil tarihi...

2Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?



ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

2025 yılı itibariyle Üç aylara ikinci kez girilmiş olacak. Bu 32- 33 yılda bir meydana gelen olaylardan biri. Üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

3Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?



YILIN SON KANGİLİ REGAİP KANDİLİ

Bu yıl son olarak Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip kandilinin tarihi ise 25 Aralık 2025 Perşembe olacak.

4Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?



2026 KANDİL TARİHLERİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

5Regaip Kandili bu hafta mı? 2025 Regaip Kandili hangi gün? Yılın son kandili hangisi ne zaman?



2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili