Ramazan'ın 14. günü okunacak dua! İsra Suresi 105 ve 106. ayeti anlamı ne, İsra Suresi kaçıncı cüz? İsra Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu
Ramazan'ın 14. günü okunacak dua araştırması başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayında okunan dualardan biri de İsra Suresi’dir. İsra Suresi’nin 105. ve 106. ayeti Türkçe ve Arapça okunuşu Ramazan ayının 14. günü nedeniyle araştırılıyor. Ramazan’ın 14. günü 5 Nisan idrak edilecek. Ramazan’ın 14. Günü okunacak dua günün anlam ve önemine istinaden aranan konu başlıklarından biri oldu. İsra Suresi’nin 105. ayette “Biz Kur’an’ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” denilmiştir. Peki, İsra suresi nedir, nasıl okunur? İsra Suresi 105 ve 106. ayeti anlamı ne, İsra Suresi kaçıncı cüz? İşte Ramazan'ın 14. günü okunacak dua İsra Suresi 105 ve 106. Ayeti okunuşu ve anlamı…
Ramazan’ın 14. günü okunacak İsra süresi 105. ve 106. ayetinin anlamı ve okunuşu sorgulanıyor. Ramazan’ın 14. günü 5 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. İsra suresi 106. ayette “Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik.” ifade ediliyor. İsra Suresi'nin 105 ve 106 ayeti kerimesini 15 kere suya okumanın ve iftarını o suyla açmanın Allah'ın izniyle bütün hastalıklara şifa olacağına inanıyor. Peki, İsra Suresi 105. ve 106. ayeti nasıl okunur? İşte Ramazan’ın 14. günü okunacak İsra süresi Türkçe ve Arapça anlamı…
23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayının 14. günü 5 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan’ın 14. günü İsra suresi 105. ve 106. ayetleri okunur. Ramazanın 14. Günü ikindi namazından sonra iftardan önce kim bu ayeti okuyup bir bardak suya üfleyip orucunu onunla açarsa, dünya ahiret bütün dert elem ve kederlerini alacağına inanılır.
İsra suresi 15. Cüzdür. İsra, Hz. Peygamberin bir gece Mekke'den Kudüs'e götürülmesini ifade etmektedir. Bu yüzden İsra kelimesi 'Gece Yürüyüşü' anlamına gelmektedir.
وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَؕ وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّراً وَنَذٖيراًۘ ﴿١٠٥﴾وَقُرْاٰناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزٖيلاً ﴿١٠٦﴾
105 Biz Kur’an’ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik, o da (sana) yalnız gerçeği söyleyerek geldi; seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
106 Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik.