Ramazan'ın 14. günü okunacak dua! İsra Suresi 105 ve 106. ayeti anlamı ne, İsra Suresi kaçıncı cüz? İsra Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

Ramazan’ın 14. günü okunacak İsra süresi 105. ve 106. ayetinin anlamı ve okunuşu sorgulanıyor. Ramazan’ın 14. günü 5 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. İsra suresi 106. ayette “Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık, peyderpey indirdik.” ifade ediliyor. İsra Suresi'nin 105 ve 106 ayeti kerimesini 15 kere suya okumanın ve iftarını o suyla açmanın Allah'ın izniyle bütün hastalıklara şifa olacağına inanıyor. Peki, İsra Suresi 105. ve 106. ayeti nasıl okunur? İşte Ramazan’ın 14. günü okunacak İsra süresi Türkçe ve Arapça anlamı…