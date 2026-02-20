Ramazan ve Cuma mesajları ikisi bir arada! Ramazanın ilk cumasına özel resimli mesaj ve sözler... İşte ayetli, dualı, anlamlı ve güzel 11 ayın sultanı ramazan ayı Cuma mesajları ve sözleri beraber!
Ramazan ve Cuma mesajları bir arada göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Resimli Ramazan ve Cuma mesajları sorgulaması başladı. Cuma ve ramazan ayı mesajları Ramazanın ilk Cuma olması sebebiyle Ramazan ve cuma mesajları birlikte aranıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ile mübarek Cuma gününün bir araya gelmesi vatandaşların dualı, hadisli ve ayetli cuma ve Ramazan ayı mesajları için araştırma yapmasına neden oldu. Biz de iki mübarek günün aynı zamanda denk gelmesi sebebiyle Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve güzel 11 ayın sultanı ramazan ayı Cuma mesajları ve sözleri içeriği hazırladık. İşte Ramazan ayı ve Cuma günü için gönderebileceğiniz ramazan ve Cuma mesajları...
Ramazan ve cuma mesajları için yapılan aramalar arttı. Cuma mesajları aramaları bugünün Ramazan ayı içine denk gelmesi nedeniyle Ramazan mesajları ile birlikte aranıyor. On bir ayın sultanı gelince Ramazan’ın ilk Cumasının kudretiyle bir araya geldi. Biz de 2026 Ramazan ayı mesajları ile birlikte cuma sözleri ve mesajları derledik. İşte ramazan ayının ilk cuma mesajları ve sözleri…
Ramazan ayı ve Cuma günü mübarek olsun! Rabbim dualarımızı kabul eylesin.
Ramazan ayının bereketi ve Cuma gününün rahmeti üzerinize olsun. Allah'ın sevgisi ve merhameti hepimizle olsun.
“Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”
Cuma gününün bereketi ve Ramazan ayının huzuru sizinle olsun. Bu mübarek günlerde yapacağınız tüm ibadetler Allah katında kabul olsun.
Cuma günü ve Ramazan ayının başlangıcı mübarek olsun! Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun.
Allah hepimizi sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçireceğimiz bir ayda buluştursun.Rabbim bu mübarek günlerde tüm dualarımızı kabul etsin ve bizlere rahmetiyle muamele etsin.
Cuma günü ve Ramazan ayının bereketi üzerinize olsun! Allah'ın rahmeti ve mağfireti sizinle olsun.
Duaların kabul olduğu Ramazan ayında, Cuma günü de ayrı bir önem taşır. Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını dilerim.
İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah (c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Ramazan ayınız mübarek olsun…
Ramazan Ayının Bereketi Sofralarınıza Huzuru Kalbinize imanı Dualarınıza Yansısın RAMAZAN ayınız kutlu Olsun.
Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan…
Tüm İslam aleminin dertlerine deva olması ümidiyle Ramazan ayımız mübarek olsun.
11 ayın sultanı Ramazan ayının bütün İslam alemi adına huzurlu geçmesini dileriz.
Bu Mübarek Ayda Huzur Dolu, Mutlu, Sıcak ve Sakin Bir Biçimde Geçirmeniz Dileği ile Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.
Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.
Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle.
Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.