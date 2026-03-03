Ramazan bereketi balık tezgahlarına yansıdı! İşte hamsinin kilo fiyatı
Karadeniz’in önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta Ramazan ayında da tezgâhlar hareketliliğini koruyor. Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, sezonu değerlendirerek özellikle hamsinin yüz güldürdüğünü söyledi.
Sezona Eylül ayında başladıklarını belirten Coşkunarslan, bu yıl palamudun beklentileri karşılamadığını ancak hamsinin bol ve bereketli olduğunu ifade etti.
Aralık ayında kısa süreli bir durgunluk yaşandığını aktaran Coşkunarslan, "Hamsi Aralık ayında biraz boşluk verdi ama sonra yeniden kendini göstermeye başladı.
Sezon genel olarak fena değil, hareketli geçti. Şu anda hamsi 100 lira. Ramazan ayındayız. Ramazan olmasa hamsi daha çok satılır ama buna rağmen satışlarımız güzel. Vatandaş Ramazan’da da balık yiyor. Çünkü etin kilosu bin lira olmuş" dedi.
Balık almak için tezgâha gelen Selahattin Karadağ ise balık tüketimini alışkanlık haline getirdiğini belirterek Kastamonu’dan geldiğini söyledi. İki ayda bir Sinop’a uğradığını dile getiren Karadağ, her gelişinde balık almadan dönmediğini ifade etti.
Kahvaltıda dahi balık tükettiğini belirten Karadağ, bu kez tirsi tercih ettiğini anlattı. Karadağ, "Yağlı olması ve uygun fiyatlı olması nedeniyle tirsi aldım. Fiyatlar çok iyi. 100 liraya şu an hiçbir şey yok, balık var. 1 kilo et alacağına 10 kilo balık alıyorsun" diye konuştu.