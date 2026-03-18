Ramazan Bayramı'nda kar yağışı geliyor! Meteoroloji şehirleri açıkladı, eksiye düşecek
Türkiye, Ramazan Bayramı'na "çifte hava dalgası" ile giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük raporda tablo netleşti. Güneşi beklerken kapıyı yağışlı hava çalacak. Birçok ilde yoğun kar yağışı olacak. Meteoroloji yağış alacak illeri tek tek açıkladı. İşte bayramda hava durumu detayları...
Meteoroloji 5 günlük "alarm" haritasını yayımladı. Ramazan Bayramı’nın ilk ışıklarıyla birlikte yurt genelinde hava rotayı terse kırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde etkisini gösterecek olan yağışlı sistem, bayram süresince pek çok bölgede yaşamı etkileyecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde üç gün boyunca aralıklarla yağmur görülmesi beklenirken, planlarını dışarıda yapacak vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Güney sahillerinde ise hava sıcaklıkları 15 derecenin üzerinde seyretmesine rağmen, gökyüzü oldukça hareketli olacak. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay hattında sıcak havaya eşlik edecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uzmanlar şimdiden uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bayram ziyareti yapacakları kar sürprizi bekliyor.
Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bu illerde yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.