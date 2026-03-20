Ramazan Bayramı’nda Bodrumluların rotası 'tarih' oldu
20.03.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:
Ramazan Bayramı’nı Bodrum’da geçiren yerli turistler, bayramın ilk gününde ilçenin tarihi ve kültürel noktalarına yöneldi. Günün erken saatlerinden itibaren hareketlilik, özellikle tarihi alanlarda hissedildi.
Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği nokta Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi oldu.
Müze içerisinde sergilenen batık gemi kalıntıları ve farklı dönemlere ait eserleri inceleyen turistler, tarihi atmosferde bol bol fotoğraf çekti.
Kalenin seyir noktalarına çıkan ziyaretçiler, Bodrum manzarasını izleyerek vakit geçirdi.
Müze içerisinde gün boyu süren ziyaretler dikkat çekti.
İlçedeki diğer tarihi alanlarda da hareketlilik devam ederken; kent merkezi ve çarşıda da bayram gezintisi yapan yerli turistler görüldü.
Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği Bodrum’da, bayramın ilk gününde turizm hareketliliği tarihi noktalarda yoğunlaştı.
