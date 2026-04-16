PUBG yasaklanacak mı? PUBG erişim engeli mi geliyor? PUBG girişi Türkiye'de yasaklı mı?

PUBG ERİŞİM ENGELİ Mİ GELİYOR?Okul saldırıları Türkiye'de şiddet içerikli oyunlara bakışı değiştirdi. PUBG'nin kapatılacağı, erişim engeli getirileceği haberleri şu an sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. Ancak BTK tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete yönlendirmesi olası dijital oyunlar hakkında inceleme süreci başlattı.Okul saldırılarının sorumluları olarak belirtilen İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket'in uzun süredir online şiddet içerikli oyunlar oynadıkları yönünde bilgiler basında yer aldı.