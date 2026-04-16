PUBG yasaklanacak mı? PUBG erişim engeli mi geliyor? PUBG girişi Türkiye'de yasaklı mı?
Okul saldırıları sonrası Türkiye'de dijital oyunlar sorgulanır oldu. Bunlardan en bilineni olan PUBG okul baskınlarından sonra vatandaşların gündemine geldi. Şiddet içerikli oyunların başında gelen PUBG erişim engeli mi gelecek? Birçok oyun konusunda yasak geleceği söylentisi sonrası PUBG oyununu oynayanlar da araştırmalara başladı.
PUBG dünyada ve ülkemizde milyonlarca oyuncusu olan ve gençler arasında oldukça popüler olan online bir oyundur. Mobil cihazlarda da kolaylıkla oynanabilmektedir. Farklı platformlar aracılığıyla erişim sağlanabilen PUBG son günlerde yaşanan okul saldırıları sonrası gündeme gelid.
Şiddet içerikli oyunlar listesinde başı çeken PUBG mobile erişim engeli mi gelecek sorusu da bugünlerin konusu olmaya devam ediyor. Gelin PUBG yasaklanacak mı sorusuna birlikte bakalım.
PUBG ERİŞİM ENGELİ Mİ GELİYOR?Okul saldırıları Türkiye'de şiddet içerikli oyunlara bakışı değiştirdi. PUBG'nin kapatılacağı, erişim engeli getirileceği haberleri şu an sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. Ancak BTK tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete yönlendirmesi olası dijital oyunlar hakkında inceleme süreci başlattı.Okul saldırılarının sorumluları olarak belirtilen İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket'in uzun süredir online şiddet içerikli oyunlar oynadıkları yönünde bilgiler basında yer aldı.
Son dönemde dijital oyunlara yönelik alınan önlemler ve olası yasaklamalar sonrası PUBG'nin de yasaklanacağı iddialarını gündeme getirdi.