Polisin dikkati gerçeği ortaya çıkardı! Yapay zeka ile gizlemeye çalıştı: Dövmedeki isimle yakayı ele verdi

Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 17.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şüphelendikleri bir çifti durdurdu. Kimlik kontrolü yapan Güven Timi, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bu sırada kimlik kontrolü yapan Güven Timlerinden bir polis memuru, yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı.