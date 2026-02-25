Polisin dikkati gerçeği ortaya çıkardı! Yapay zeka ile gizlemeye çalıştı: Dövmedeki isimle yakayı ele verdi
Mecidiyeköy'de polis ekipleri yaptıkları uygulamada eşiyle yürüyen kişiyi durdurdu. Şüpheli kimlik kontrolünde polislere sahte kimlik verdi. Memurlardan biri yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik sorgusu yaptığını hatırlayarak, daha detaylı inceleme yapmaya başladı. Şüphelinin eşinin elindeki dövmede yazan isim, polisin dikkatini çekti. Kimlikteki isimle dövmedeki isim farklı olunca polis nedenini sordu. Şüpheli kaçmaya başladı; yaklaşık 1 kilometre süren takibin ardından da yakalandı. Yapılan incelemede 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlünün, yüz tanıma sistemlerine yakalanmamak için bir akrabasının fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yapay zekayla birleştirdiği, ardından bu fotoğrafla yeni kimlik çıkardığı ortaya çıktı.
Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 17.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, şüphelendikleri bir çifti durdurdu. Kimlik kontrolü yapan Güven Timi, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Bu sırada kimlik kontrolü yapan Güven Timlerinden bir polis memuru, yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı.
GÜVEN TİMİNİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDIPolis memuru, kendisine Abdülhamit K. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin isminin farklı olduğunu anımsadı. Bu sırada şüphelinin eşinin elinde bulunan dövme polis memurunun dikkatini çekti. Dövmede kimliktekinden farklı bir isim yazdığını gören polis, durumu anlamaya çalıştığı sırada şüpheli kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre süren takip sonucu şüpheli yakalandı. Güven Timleri gözaltına alınan şüphelinin gerçek kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
YAPAY ZEKA PROGRAMIYLA FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRMİŞKimlik incelemesi yapılan şüphelinin, kendi yüzüyle akrabasının yüzünü yapay zeka programında birleştirip kimlikte kullanmak üzere fotoğraf oluşturduğu ortaya çıktı.
Yakalanmamak için bu yönteme başvurduğu öğrenilen şüphelinin, yapay zeka yöntemiyle oluşturduğu fotoğraf ve akrabasının bilgileriyle Nüfus Müdürlüğünden sahte içerikli kimlik çıkardığı tespit edildi. Gerçek isminin Muhammed A. olduğu belirlenen şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
YILLARCA BU ŞEKİLDE KAÇMIŞBunun üzerine polis ekipleri kimliğin adliye ve emniyet sorgulama sistemlerindeki veri tabanlarında incelemesini yaptı. Polis yapay zekayla oluşturulan fotoğrafın resmi kayıtlarda yer aldığı, bu nedenle kimlik kontrollerinde şüphelinin tespit edilmesinin zorlaştığı belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yıllarca polis kontrolleri sırasında yakalanmadığı ortaya çıktı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDIDiğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Yalan beyan' suçlarından da adli işlem başlatıldı.Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin polisten kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Güven Timlerinin şüpheliyi uzun süre kovaladığı ve takip sonucu yakalandığı anlar görülüyor.