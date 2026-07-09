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GündemPolise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi
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Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi

09.07.2026 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Aydın'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle polisin müdahalesinde kaçan kadın yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

1Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdi.

2Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede görevli polis ekipleri duruma müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın, kaçmaya çalıştı.

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3Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi

Ekiplere zor anlar yaşatan ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçan kadın, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

4Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi

Uzun süre ekipleri uğraştıran ve küfürler eden kadın, Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı.

5Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi

Gözaltı işlemi sırasında polis ekiplerine hakaret ve küfür ettiği iddia edilen kadın, işlemler için polis merkezine götürüldü.