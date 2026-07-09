Polise ağzına gelen hakaret ve küfrü etti: Aydın'da kimliğini vermemek için 250 metre kaçabildi
09.07.2026 - 13:24Güncellenme Tarihi:
Aydın'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle polisin müdahalesinde kaçan kadın yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.
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Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdi.
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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede görevli polis ekipleri duruma müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın, kaçmaya çalıştı.
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Ekiplere zor anlar yaşatan ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçan kadın, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı.
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Uzun süre ekipleri uğraştıran ve küfürler eden kadın, Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı.
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Gözaltı işlemi sırasında polis ekiplerine hakaret ve küfür ettiği iddia edilen kadın, işlemler için polis merkezine götürüldü.