Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor: İşte 8 Kasım 2025 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinin havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.