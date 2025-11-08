Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor: İşte 8 Kasım 2025 hava durumu raporu
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji'den alınan verilere göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken bazı bölgelerde sağanak ve sis etkisini gösterecek. Kıyı Ege, Trakya ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre ülke genelinin havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri ayrıca yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.