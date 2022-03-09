Pınar Aylin'den iddialı sahne kostümü cevabı: Eşim işim dahil her şeyime karışır!

"UNUTULURUM' DERDİM YOK"

"Kariyerimde hiç öyle unutulurum gibi bir derdim yok" diyen Pınar Aylin, "Bıraktığım yerden devam edebilme gücüne sahibim. İzmir'in en güzel mekanında on beş günde bir sahnede yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İDDİALI SAHNE KOSTÜMÜNE EŞ VETOSU

Aylin son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleriyle ilgili olarak, "Siz sahnede iddialı kıyafet giyebilir misiniz?" sorusu üzerine gülerek eşinin bu duruma izin vermeyeceğini söyledi.