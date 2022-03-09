Pınar Aylin'den iddialı sahne kostümü cevabı: Eşim işim dahil her şeyime karışır!
Uzun zamandır İzmir’de yaşayan Pınar Aylin, üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen kızı Maya ile Karaköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Artık bir ayağının burada olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleriyle ilgili olarak "Siz sahnede iddialı kıyafet giyebilir misiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Pınar Aylin, üniversite eğitimi için İstanbul'a dönen kızı Maya ile önceki akşam Karaköy'deki Zebra Lounge'ta objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, İzmir'deki yaşamından bahsetti. Aylin, "Siz sahnede iddialı kıyafet giyebilir misiniz?" sorusunu da cevapladı.
"İSTANBUL'U ÖZLEMEDİM"
Artık bir ayağının İstanbul'da olduğunu söyleyen Pınar Aylin, Çeşme'deki yaşantısından çok memnun olduğunu; "Özlemedim İstanbul'u, Çeşme'de yaşam şeklimiz çok farklı artık, doğanın içinde zeytin ağaçları ve köpeklerimizle çok mesut ve mutluyuz" sözleriyle anlattı.
Ünlü isim, Ben buraya gelince İzmir'i özlüyorum, İstanbul bana gezmelik güzel. Ne mutlu ki radikal bir karar alıp oraya yerleşmişim. Bir çiftlik tarzında yaşıyoruz kendimize kadar ekip biçiyoruz" dedi.
"UNUTULURUM' DERDİM YOK"
"Kariyerimde hiç öyle unutulurum gibi bir derdim yok" diyen Pınar Aylin, "Bıraktığım yerden devam edebilme gücüne sahibim. İzmir'in en güzel mekanında on beş günde bir sahnede yapıyorum" ifadelerini kullandı.
İDDİALI SAHNE KOSTÜMÜNE EŞ VETOSU
Aylin son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleriyle ilgili olarak, "Siz sahnede iddialı kıyafet giyebilir misiniz?" sorusu üzerine gülerek eşinin bu duruma izin vermeyeceğini söyledi.
49 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Giyen giysin; yani yakıştığı sürece dozunda olduğunca her şey güzel, abartıyı sevmiyorum. Tercihlere saygı duyuyorum. Bir Süleyman Erbaykent faktörü var. Sizce öyle bir şey olabilir mi? Eşim işim dahil her şeyime karışır, ben de onun her şeyine karışırım. Bizim aşkımız çok tutkulu, çok memnunum öyle olsun zaten" diye konuştu.
İKİ EVLİLİK YAPTI
1994’te ‘Deliler Gibi’ şarkısıyla hayatımıza giren ve 27 yıllık müzik kariyerine birçok albüm sığdıran Pınar Aylin, 1999'da evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008'de boşanmıştı. Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014'te Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturmuştu.