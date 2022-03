Pınar Aylin'den iddialı sahne kostümü cevabı: Eşim işim dahil her şeyime karışır!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Giyen giysin; yani yakıştığı sürece dozunda olduğunca her şey güzel, abartıyı sevmiyorum. Tercihlere saygı duyuyorum. Bir Süleyman Erbaykent faktörü var. Sizce öyle bir şey olabilir mi? Eşim işim dahil her şeyime karışır, ben de onun her şeyine karışırım. Bizim aşkımız çok tutkulu, çok memnunum öyle olsun zaten" diye konuştu.

İKİ EVLİLİK YAPTI

1994’te ‘Deliler Gibi’ şarkısıyla hayatımıza giren ve 27 yıllık müzik kariyerine birçok albüm sığdıran Pınar Aylin, 1999'da evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008'de boşanmıştı. Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014'te Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturmuştu.