Pazardan bile ucuz! Aydın'da belediye kendi arazisinde üretip halka satıyor! Tam 6 yıldır aralıksız üretiyorlar, 21 dönümden bereket fışkırıyor

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2020 yılının Haziran ayında üretim seferberliği anlayışıyla hayata geçirilen Adabahçe, aradan geçen altı yılda yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin simgelerinden biri haline geldi. Kuşadası Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla işletilen ve 21 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan üretim alanında yaz hasadı öncesi yoğun bir çalışma yürütülüyor.